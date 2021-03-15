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В Пензенской области снят запрет на работу заведений общепита после 23.00

16:54 | 15.03.2021 | Экономика

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Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00, которое было запрещено в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вновь разрешено. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» в понедельник, 15 марта.

В Пензенской области снят запрет на работу заведений общепита после 23.00. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внести в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) изменение, признав подпункт 3.3 пункта 3 утратившим силу», — говорится в документе.

В нем уточняется, что постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно подпункту 3.3, прекратившему действие, до настоящего времени юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, было запрещено их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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