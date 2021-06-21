Мельниченко обратил внимание на влияние вакцинации от коронавируса на экономику Экономика

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на влияние массовой вакцинации от коронавируса на ситуацию в экономике.

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«У нас очень сильно возрастает нагрузка на систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости ковидом. Это не просто здания, койки, аппараты, врачи. Это большая бюджетная нагрузка. [...] По факту, это сковывает наши возможности, поэтому людям надо объяснять, что нежелание прививаться, нежелание делать прививки оборачивается огромными бюджетными расходами», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

По словам Олега Мельниченко, в Пензенской области необходимо привить 650 тыс. человек, чтобы достичь того охвата, после которого практически не будет скачкообразного роста заразившихся.

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«Мы высвободим огромные средства бюджетные и сможем их направить на решение других социальных задач, в том числе на ремонт школ, детских садов, на оказание помощи и поддержки социально незащищенным слоям и группам», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что необходимо вести активную разъяснительную работу с населением.

«Люди должны понимать, что, прививаясь, они не только себя спасают от возможного летального исхода в случае заболевания ковидом, они не только других людей спасают, [...] но они еще, прививаясь, практически создают условия для того, чтобы мы сняли ограничения, создают условия для того, чтобы в полный рост сработала наша региональная экономика, и создают условия для высвобождения большого количества бюджетных средств для направления на другие задачи. [...] Прививка тянет за собой еще огромное количество опций важных как для самого человека, так и для его близких, для других людей, для экономики и для бюджетной сферы региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.