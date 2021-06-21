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Мельниченко обратил внимание на влияние вакцинации от коронавируса на экономику

11:37 | 21.06.2021 | Экономика

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Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на влияние массовой вакцинации от коронавируса на ситуацию в экономике.

Мельниченко обратил внимание на влияние вакцинации от коронавируса на экономику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас очень сильно возрастает нагрузка на систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости ковидом. Это не просто здания, койки, аппараты, врачи. Это большая бюджетная нагрузка. [...] По факту, это сковывает наши возможности, поэтому людям надо объяснять, что нежелание прививаться, нежелание делать прививки оборачивается огромными бюджетными расходами», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

По словам Олега Мельниченко, в Пензенской области необходимо привить 650 тыс. человек, чтобы достичь того охвата, после которого практически не будет скачкообразного роста заразившихся.

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«Мы высвободим огромные средства бюджетные и сможем их направить на решение других социальных задач, в том числе на ремонт школ, детских садов, на оказание помощи и поддержки социально незащищенным слоям и группам», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что необходимо вести активную разъяснительную работу с населением.

«Люди должны понимать, что, прививаясь, они не только себя спасают от возможного летального исхода в случае заболевания ковидом, они не только других людей спасают, [...] но они еще, прививаясь, практически создают условия для того, чтобы мы сняли ограничения, создают условия для того, чтобы в полный рост сработала наша региональная экономика, и создают условия для высвобождения большого количества бюджетных средств для направления на другие задачи. [...] Прививка тянет за собой еще огромное количество опций важных как для самого человека, так и для его близких, для других людей, для экономики и для бюджетной сферы региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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