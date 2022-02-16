Олег Мельниченко посетил «Пензенское управление строительства» Экономика

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом ООО «Пензенское управление строительства», которое специализируется на производстве стройматериалов и является производственной базой холдинга «Термодом».

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона ознакомился с работой цехов предварительной обработки древесины, производства домокомплектов, деревянных оконных конструкций и дверных блоков.

Руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов представил губернатору разработанные варианты развития социально-экономической инфраструктуры Пензенского района — планы по строительству мультиформатного жилого комплекса, спортивных объектов и дорожных развязок.

Олег Мельниченко положительно оценил подход компании к комплексной застройке территорий и особо отметил необходимость продолжения строительства домов малой этажности.

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«Надо развивать и многоэтажную, и малоэтажную застройку в зависимости от пожеланий людей и их возможностей. [...] Считаю, что надо давать людям альтернативу, в том числе построить свой индивидуальный дом», — сказал он.

Губернатор напомнил, что на комплексное развитие территорий направлена программа «Стимул», которая позволяет привлекать федеральные средства на строительство объектов инфраструктуры.

Руководитель субъекта федерации поручил первому заместителю председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву проработать представленную инициативу и вынести ее на рассмотрение архитектурного совета.

«Малоэтажное домостроение — это очень перспективное направление. Его вводят во все программы, на него распространяется даже льготная ипотека. В нашем регионе оно составляет более 60%. Поэтому надо поработать над вопросом обеспечения сырьем, тем более что есть проект малоэтажной застройки в пригороде Пензы. Это будет востребовано», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.