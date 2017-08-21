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Иван Белозерцев подверг критике объемы ремонта школ в Сердобском районе и их качество

12:53 | 21.08.2017 | Образование

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу по ремонту школ в Сердобском районе Пензенской области, который он посетил в минувшую пятницу, 18 августа.

Иван Белозерцев подверг критике объемы ремонта школ в Сердобском районе и их качество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Спрашиваю у главы района: «Сколько школ Вы отремонтировали?» Он говорит: «Одну». А какую школу? Вот эту. А что там смотреть? Два класса показали», — поделился глава региона впечатлениями от визита в школу имени А.В. Каляпина в селе Пригородном в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

Он добавил, что на ремонт образовательной организации, которой присвоено имя Героя России, можно было бы предусмотреть более значительные денежные средства и провести его на должном уровне.

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«Полы покачиваются, крыша из шифера. Наверное, в самых отдаленных таиландских поселениях не используют этот шифер», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор указал министру образования Пензенской области Александру Воронкову на то, что он не обеспечил должный контроль.

«Заявился глава Сердобского района на одну школу, и Вас это устраивает. А там район-то большой, проблемных школ много. Так почему тогда нет анализа на этапе заявок на школы?» — сказал глава региона.

Иван Белозерцев призвал министров впредь анализировать подобные ситуации в курируемой сфере.
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