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Пензенские школьники улучшили результаты ЕГЭ по 10 из 14 предметов

09:50 | 11.07.2018 | Образование

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Средний балл по 10 из 14 предметов по итогам проведения единого государственного экзамена в Пензенской области в 2018 году повысился по сравнению с 2017-м. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Пензенские школьники улучшили результаты ЕГЭ по 10 из 14 предметов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, выпускники улучшили результаты по информатике и ИКТ, математике профильного уровня, химии, истории, обществознанию, биологии, литературе, английскому, немецкому и французскому языкам.

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Наибольший рост наблюдался по информатике, он составил 9,5 баллов. Результаты по математике базового уровня и русскому языку остались на уровне 2017 года.

Все экзамены прошли без технических сбоев. За нарушение процедуры проведения ЕГЭ были удалены 11 человек. По результатам просмотра записей с камер видеонаблюдения аннулирован результат еще одного ученика. В 2017 году за использование запрещенных предметов — сотового телефона и шпаргалок — с экзамена были удалены 15 человек.

В этом году 780 выпускников окончили школу с медалью «За особые успехи в учении», в 2017-м их было 727. 15 пензенских учеников стали победителям и призерами всероссийской олимпиады школьников, в прошлом году — 10.

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