Белозерцев поздравил со 100-летием ульяновское училище, которое окончил в 1980 году Образование

Ульяновск, 7 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, окончивший в 1980 году Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, которое впоследствии было преобразовано в гвардейское суворовское военное училище Минобороны РФ, принял участие в торжествах по случаю 100-летия учреждения.

Фото: Pnzreg.ru

«Я горжусь тем, что являюсь воспитанником этого вуза. В его стенах во все времена бережно хранили и приумножали традиции русской военной школы. Училище подготовило тысячи достойных, профессиональных офицеров», — отметил глава региона в ходе церемонии, состоявшейся в Ульяновске в пятницу, 7 сентября.

Он выразил благодарность наставникам за полученные знания и навыки.

«Спасибо за дружбу и взаимную поддержку товарищам, с которыми мы вместе учились, с которыми сегодня поддерживаем связь», — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор также пожелал суворовцам и офицерам помнить боевые традиции и делать все для того, чтобы Россия была сильной страной, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.