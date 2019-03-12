Выборы ректора ПГУ пройдут 21 марта Образование

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Конференция работников и обучающихся Пензенского государственного университета, в повестку которой включен вопрос о выборах ректора на альтернативной основе, состоится в четверг, 21 марта.

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Первоначально ее планировалось провести на этой неделе — 15 марта, однако члены ученого совета ПГУ на внеочередном заседании единогласно скорректировали дату.

Вторым вопросом в повестке значится утверждение коллективного договора Пензенского государственного университета на 2019–2021 годы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», последний раз выборы ректора Пензенского государственного университета, который является крупнейшим вузом региона, проводились 26 ноября 2013 года. Тогда большинством голосов была поддержана кандидатура Александра Гулякова, с мая того же года исполнявшего обязанности руководителя университета. Конкуренцию ему составил заведующий кафедрой «Нано- и микроэлектроника» факультета естественных наук, нанотехнологий и радиоэлектроники Игорь Аверин.

28 ноября министр образования и науки России Дмитрий Ливанов подписал приказ об утверждении Александра Гулякова в должности ректора ПГУ на период с 3 декабря 2013 года по 2 декабря 2018 года.

27 ноября 2018 года ученый совет Пензенского государственного университета утвердил проведение выборов ректора на альтернативной основе и согласовал положение, регламентирующее процедуру.

В период до 4 декабря прошли собрания в трудовых коллективах, на которых были выдвинуты три кандидатуры — врио ректора ПГУ Александра Гулякова, директора политехнического института Геннадия Козлова и начальника управления стратегического развития и системы качества вуза Виталия Плоткина.



Аттестационная комиссия Минобрнауки России признала всех троих кандидатов прошедшими аттестацию.