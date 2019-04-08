Пензенский «Кванториум НЭЛ» получит около 5 млн. рублей на летнюю инженерную школу Образование

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Кванториум НЭЛ» выиграла грант министерства просвещения России в размере 4 млн. 897,5 тыс. рублей на организацию инженерной школы «Квантоград» в период летних каникул.

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Согласно протоколу заседания комиссии ведомства, «Кванториум НЭЛ» вошел в число девяти учреждений, поощренных грантами по первому из трех лотов конкурса — «Организация летних школ для детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан на базе российских образовательных организаций».

Общая сумма субсидий, распределенных в этой категории, превысила 25 млн. рублей.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев, инженерная школа объединит примерно 200 детей, около 50 из которых приедут из зарубежных стран.

По его словам, смена будет включать в себя проектную и инженерную составляющие.

«Проблемное поле, которое будет озвучено, будет выбрано из трех обычных полей, которыми стандартно пользуется «Кванториум». Это либо космос, либо подводный мир, либо сложные погодные условия», — пояснил собеседник агентства.

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Как указано в протоколе, другие организации Пензенской области подали заявки на конкурс по третьему лоту, предполагающему реализацию инновационных проектов и лучших практик дополнительного образования детей.

В их числе — центр развития творчества детей и юношества, школы №64 и №66, многопрофильная гимназия №13, центр образования и профессиональной ориентации, станция юных техников №1 и центр технологического обучения города Пензы, а также школа №9 Сердобска. Ни один из этих претендентов не прошел отбор.

Конкурсный отбор на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам проводился в рамках федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования».