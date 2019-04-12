Мэр Пензы пригласил студентов пединститута на работу в школы города Образование

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал студентов старших курсов педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета выбирать в качества будущего места работы школы областного центра.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ежегодно в Пензе мы строим по одной школе и детскому саду. Материальная база позволяет нам иметь и многопрофильные образовательные учреждения, и специализированные. Сегодня в школах города востребованы учителя иностранного языка, начальных классов, математики, физики, информатики, истории и другие. Приходите, дерзайте, мы вам будем очень рады», — сказал он в ходе встречи со студентами, которая состоялась в вузе в минувший четверг, 11 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что в Пензе сформирована система наставничества для начинающих педагогов как в самом образовательном учреждении, так и на муниципальном уровне, в частности, в течение двух лет реализуется проект «Авторские семинары».

Читайте также

Кувайцев предложил при трудоустройстве в мэрию отдавать предпочтение кадровому резерву

Мэр отметил, что студенты также могут попробовать силы в органах местного самоуправления.

«Каждый из вас уже состоявшийся, без 5 минут дипломированный специалист, в связи с этим мы объявили набор в молодежный кадровый резерв администрации города Пензы, куда каждый из вас может заявиться по самым разным направлениям деятельности. Мы готовы рассмотреть ваши пожелания, чтобы в перспективе, определившись, вы участвовали в развитии города», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе встречи выступили глава Заречного Олег Климанов и начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.