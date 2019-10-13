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Вице-мэр Пензы потребовал ускорить темпы строительства новых корпусов детсадов

12:52 | 13.10.2019 | Образование

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Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов потребовал от подрядчиков ускорить темпы строительства новых корпусов на территории четырех детских садов.

Вице-мэр Пензы потребовал ускорить темпы строительства новых корпусов детсадов

Фото: Penza-gorod.ru

«Все работы нужно завершить до 15 декабря. Для этого необходимо работать и в выходные дни», — сказал он в ходе объезда строительных площадок в воскресенье, 13 октября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, на улице Измайлова, где работает подрядная компания «Стройинжениринг», выполняются работы по устройству фундамента и прокладке инженерных коммуникаций.

На улице Антонова, где новый корпус строит фирма «Фаворит», на следующей неделе намечено завершить обустройство теплотрассы и подключить все сети.

На улице Набережная реки Мойки, где по муниципальному контракту новый корпус детсада должна возвести организация «Универсал СК», рабочие занимаются фундаментом и сетями.

На улице Депутатской, где задействована компания «Ситистрой», начаты работы по строительству монолитного перехода, который должен соединить новый корпус с существующим. Предполагается, что на этом объекте впервые в Пензе на детской игровой площадке появится натуральный газон.

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