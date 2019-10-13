Вице-мэр Пензы потребовал ускорить темпы строительства новых корпусов детсадов Образование

Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов потребовал от подрядчиков ускорить темпы строительства новых корпусов на территории четырех детских садов.

Фото: Penza-gorod.ru

«Все работы нужно завершить до 15 декабря. Для этого необходимо работать и в выходные дни», — сказал он в ходе объезда строительных площадок в воскресенье, 13 октября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, на улице Измайлова, где работает подрядная компания «Стройинжениринг», выполняются работы по устройству фундамента и прокладке инженерных коммуникаций.

На улице Антонова, где новый корпус строит фирма «Фаворит», на следующей неделе намечено завершить обустройство теплотрассы и подключить все сети.

На улице Набережная реки Мойки, где по муниципальному контракту новый корпус детсада должна возвести организация «Универсал СК», рабочие занимаются фундаментом и сетями.

На улице Депутатской, где задействована компания «Ситистрой», начаты работы по строительству монолитного перехода, который должен соединить новый корпус с существующим. Предполагается, что на этом объекте впервые в Пензе на детской игровой площадке появится натуральный газон.