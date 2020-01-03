В пензенское образование в рамках нацпроекта за год вложено около 580 млн. рублей Образование

Пенза, 3 января 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 579,5 млн. рублей направлены из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию восьми региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Так, было начато строительство школы на 1,1 тыс. мест в Дальнем Арбеково, завершено комплектование оборудованием школы №66, оснащены кабинеты технологии, лечебной физкультуры и психологов в сердобской и пензенской школах-интернатах.

30 сельских школ подключены к высокоскоростному интернету. Семь школ Пензы получили гранты на реализацию проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Капитально отремонтировано 13 спортзалов в сельских школах.

В Пензе начал функционировать центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.

В IT-колледже, а также колледже современных технологий переработки и бизнеса были отремонтированы помещения и открыты современные мастерские по стандартам WorldSkills.

6 тыс. учащихся 6–11 классов прошли профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», 27 тыс. человек приняли участие в открытых уроках «Проектория».

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60 учителей английского и немецкого языков стали слушателями интенсивного курса на базе педагогического института ПГУ, 12 лучших из них — стажировку в Великобритании и Германии соответственно.

С 2 до 103 тыс. человек увеличилось количество волонтеров Пензенской области, использующих единую информационную систему Добровольцыроссии.рф.

Свыше 60 тыс. консультаций оказано родителям в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» специалистами центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области, детсада «Лукоморье» Пензенского района и центра «Надежда» города Заречного.

Более 2 тыс. человек прошли курсы повышения квалификации на базе Пензенского государственного университета.

Данные мероприятия реализованы в рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность».

По информации министерства образования Пензенской области, в 2020 году на их реализацию из федерального бюджета будет направлено более 762 млн. рублей, из регионального — 112 млн. рублей.