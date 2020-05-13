Пензенская область не готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса — Роспотребнадзор Общество

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Пензенская область пока не готова приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

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«Роспотребнадзором были разосланы методические рекомендации. На основании этих методических рекомендаций как раз главы регионов будут принимать решение о поэтапном снятии вот этих ограничительных мероприятий, которые существуют сейчас на территории каждого региона. Они включают три этапа, и все этапы предполагают проведение определенных расчетов. То есть здесь зависит все от коэффициента распространения инфекции, от количества свободного коечного фонда и от охвата тестированием населения», — сказала она, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Инессы Романовой.

Татьяна Малова пояснила, что два параметра в Пензенской области пока не позволяют ослаблять ограничительные меры: коэффициент распространения инфекции (не должен быть больше единицы) — среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; а также свободный коечный фонд (должен составлять не менее 50% от нормативного).

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«На данный момент Пензенская область даже не подошла к первому этапу», — уточнила она.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора обратила внимание на то, что завершение с 12 мая единого для всей страны периода нерабочих дней не означает возвращение региона к привычной жизни, поскольку, согласно постановлению губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с последующими изменениями, самоизоляция граждан и другие меры продлены по 17 мая.

По ее словам, Роспотребнадзор планирует рекомендовать соблюдать самоизоляцию и после этой даты.

«Пока что ни прогулки, ни занятия спортом на улице не разрешены», — отметила Татьяна Малова, напомнив, что в общественных местах жители должны носить защитные маски.