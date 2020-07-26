Областной праздник «Медалист-2020» состоится в Пензе 28 июля Образование

Пенза, 26 июля 2020. PenzaNews. Областной праздник «Медалист-2020» состоится на стадионе «Первомайский» в Пензе в предстоящий вторник, 28 июля. Распоряжение о его проведении подписал губернатор Иван Белозерцев.

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«Подготовить и провести 28 июля 2020 года в городе Пензе церемонию чествования выпускников общеобразовательных организаций Пензенской области, награжденных в 2020 году медалью «За особые успехи в учении», [...] «Губернский праздник «Медалист-2020», — говорится в документе.

В нем уточняется, что министерство образования региона должно организовать участие выпускников в данном мероприятии, пригласить почетных гостей и совместно с Минкультуры области разработать сценарий, а министерству физкультуры и спорта поручено подготовить стадион в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Провести 31 июля 2020 года торжественные церемонии чествования выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Пензенской области с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил», — добавляется в распоряжении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему. Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

