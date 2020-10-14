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В Пензе на профилактику коронавируса в учреждениях образования направлено 25 млн. рублей

20:37 | 14.10.2020 | Образование

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. 25 млн. рублей направлено на профилактику коронавируса в образовательных организациях Пензы в сентябре и октябре. Об этом сообщил и.о. начальника городского управления образования Федор Клемин.

В Пензе на профилактику коронавируса в учреждениях образования направлено 25 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, за период, предшествующий началу учебного года, в учреждениях сложилась экономия, в том числе потому, что с начала пандемии они какое-то время не работали из-за введенных ограничений, в связи с чем сократились расходы, в частности, на коммунальные услуги.

«Экономия у нас сложилась очень хорошая», — отметил он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам, состоявшегося в среду, 14 октября.

Федор Клемин добавил, что по согласованию с администрацией Пензы данные денежные средства были направлены на оснащение подведомственных управлению образования учреждений для борьбы с COVID-19, включая покупку бактерицидных ламп и дезинфицирующих средств.

«В сентябре [...] на эти цели мы направили только по управлению образования порядка 10 млн. рублей, в октябре — порядка 15 млн. рублей. [...] На сегодняшний день все образовательные учреждения обеспечены всем необходимым для того, чтобы соблюдать вот этот повышенный режим», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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