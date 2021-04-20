Валерий Савин стал проректором ПГУ Образование

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин стал проректором Пензенского государственного университета (ПГУ) по взаимодействию с общественностью, средствами массовой информации и местными органами власти.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» Валерий Савин, в прежние годы за данное направление отвечал Сергей Егоров, который в сентябре 2017 года занял должность заместителя председателя Законодательного собрания области, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе.

«Потом какой-то промежуток времени не было, скажем так, отдельного такого должностного лица, которое бы занималось этой проблематикой, а сейчас вернулись к этой теме», — пояснил собеседник агентства.

Валерий Савин уточнил, что назначен проректором ПГУ с 16 апреля, при этом его последним рабочим днем в правительстве региона стало 26 марта.

Среди основных задач, поставленных перед ним руководством вуза, он назвал повышение информационной открытости, активизацию взаимодействия со СМИ, общественными объединениями и органами власти.

«Пензенский государственный университет является флагманом высшего образования Пензенской области, готовит специалистов практически для всех отраслей экономики и социальной сферы. В связи с этим задачи, которые стоят, очень обширные», — отметил проректор.

Валерий Савин напомнил, что с этим учреждением связана значительная часть его биографии: он окончил Пензенский политехнический институт, обучался там в аспирантуре и начинал в вузе свою трудовую деятельность.

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«Поэтому сейчас я пришел сюда с большим желанием продолжить эту работу на поприще высшего образовательного учреждения. Для меня здесь родные стены, и много моих сослуживцев, с которыми я начинал свою трудовую деятельность, сегодня работают на различных должностях в государственном университете. Мне просто приятно вернуться сюда, [...] а тот опыт, который был накоплен за годы работы в органах государственной власти и местного самоуправления, конечно же, пригодится», — сказал собеседник агентства.

Комментируя продолжающееся судебное разбирательство в Мордовии, куда на новое рассмотрение было направлено уголовное дело, одним из фигурантов которого он является, Валерий Савин заявил, что оно не будет мешать его работе.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Пензенского государственного университета, в настоящее время должность первого проректора занимает Дмитрий Артамонов.

Также работают восемь проректоров: по учебной работе — Виктор Механов, по научной работе и инновационной деятельности — Сергей Васин, по взаимодействию с общественностью, СМИ и местными органами власти — Валерий Савин, по непрерывному образованию и трудоустройству — Владимир Симагин, по воспитательной и социальной работе — Юрий Еременко, по режиму и безопасности — Алексей Устинов, по цифровизации — Игорь Кревский, по международной деятельности — Глеб Синцов.