Дело Савина, Ширшиной и Титковой будет рассматриваться не в Пензе, а в Рузаевке Криминал

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Рузаевский районный суд Мордовии, а не Ленинский районный суд Пензы, как это планировалось ранее, будет заново рассматривать уголовное дело, фигурантами которого являются три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, занимающий в настоящее время пост зампреда регионального правительства, экс-заместитель главы администрации города Ирина Ширшина и бывший начальник отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Титкова. Такое решение Первый кассационный суд общей юрисдикции принял в четверг, 14 мая.

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Как отмечается на сайте прокуратуры Пензенской области, ранее с ходатайством об изменении территориальной подсудности данного дела обратился председатель Пензенского областного суда.

Вместе с тем пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина сообщила ИА «PenzaNews», что это не соответствует действительности. Она уточнила, что ходатайство было направлено председателем Ленинского районного суда Пензы.

По словам адвоката Алексея Агафонова, представляющего интересы Ирины Ширшиной, сторона защиты направляла в суд письменное возражение.

«Мы считали, никаких оснований для передачи нет, но суд посчитал иначе. Будем уважать решение суда», — сказал собеседник агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин был оправдан по уголовному делу, возбужденному в конце 2017 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». За ним признано право на реабилитацию.

Бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, уголовное дело против которой было возбуждено летом 2017 года, оправдана по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», в отношении Юлии Данилиной, Татьяны Макаровой и Вадима Никишина. У нее есть право на реабилитацию. Вместе с тем Ирина Ширшина признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и в совершении преступления по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» в отношении ООО «Сити-Строй». От наказания бывший вице-мэр освобождена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Татьяна Титкова признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Она также освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

13 ноября 2019 года Пензенский областной суд оставил приговор Ленинского районного суда Пензы без изменения.

В феврале 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назначил Валерия Савина заместителем председателя регионального правительства.

26 марта Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы и апелляционное определение Пензенского областного суда в отношении Ирины Ширшиной в части ее оправдания по ч. 1 ст. 169 УК РФ. В остальной части приговор и апелляционное определение отменены, уголовное дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.