В школе №1 в «Спутнике» состоялась презентация обновленного дневника школьника Пензенской области Образование

Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Презентация обновленного дневника школьника Пензенской области для учащихся 2–5 классов состоялась в средней школе №1 имени Л.Б. Ермина, расположенной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном, в минувший вторник, 10 октября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона, в этом году дневник посвящен Году педагога и наставника.

«В нем представлена информация об известных педагогах высшей школы Пензенской области, о народных учителях региона, о педагогах – победителях конкурсов профессионального мастерства, а также об учащихся образовательных организаций, ставшими призерами региональных конкурсов и олимпиад», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, помимо этого, в дневнике содержатся сведения о старейших и новых школах региона, о передовых проектах, реализуемых в сфере образования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые учащиеся получили дневник школьника Пензенской области к 1 сентября 2017 года.

Предыдущие выпуски были посвящены Году культурного наследия народов России, Году науки и технологий, волонтерству, 80-летию Пензенской области и 75-летию Великой Победы, историко-культурному наследию региона.