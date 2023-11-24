Сергей Новиков посетил центр поддержки одаренных детей «Ключевский» Образование

Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе визита в Пензу посетил центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский», который располагается в новом корпусе губернского лицея.

Фото: Pnzreg.ru

Сергея Новикова сопровождал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Они осмотрели экспериментальный кабинет биологии, физики и химии, центр прототипирования, современный конференц-зал.

С момента открытия в центре «Ключевский» было проведено 57 интенсивных профильных образовательных смен по трем базовым направлениям — наука, искусство, спорт.

В 2023 году в них приняли участие свыше 950 человек, дистанционные программы прошли более 5 тыс. учащихся.

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«Здорово, что у пензенских ребят есть возможности для такого обучения, а также участия в предметных олимпиадах», — отметил глава управления президента РФ по общественным проектам.

«Знаю, что в этом году пензенцы стали призерами всероссийской олимпиады по астрономии. По этому же предмету российская команда на международных соревнованиях заняла абсолютное первое место, выиграв шесть золотых медалей. Возможно, в будущем пензенские ребята будут в составе национальной сборной защищать честь страны», — цитирует Сергея Новикова пресс-служба облправительства.

Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» создан в 2019 году.

Свое название он получил в честь выдающегося отечественного историка Василия Ключевского, чья биография тесно связана с Пензенским краем.

Направления работы центра «Ключевский» — наука, искусство и спорт.

По информации пресс-службы облправительства, новое трехэтажное здание учреждения допобразования возведено в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Современное оборудование на сумму более 200 млн. рублей приобретено на средства федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».