Алексей Комаров доложил Олегу Мельниченко о подготовке школ к учебному году Образование

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров проинформировал губернатора Олега Мельниченко о ходе подготовке школ к новому учебному году.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно озвученным данным, около 4 млрд. рублей направлено на реализацию крупных проектов по строительству новых зданий образовательных организаций. Школа в селе Большой Вьяс на 160 мест была сдана в феврале. В настоящее время завершаются работы еще на трех объектах — в микрорайонах Заря и ГПЗ-24 возводятся школы на 1 тыс. 100 мест каждая, в Бессоновке — на 550 мест.

Фото: Pnzreg.ru

По программе модернизации системы общего образования в текущем году ведется капитальный ремонт 11 школ.

Кроме того, в августе планируется завершить капремонт шести спортзалов на территории пяти муниципальных образований.

Как отметил Олег Мельниченко, важно, чтобы процесс подготовки школ к учебному году шел без сбоев.

«Есть также договоренность с министерством просвещения Российской Федерации о строительстве учебного заведения в 7-м микрорайоне Арбеково. Там живет много молодых семей, очень нужна большая школа. Взаимодействуйте активно с Москвой, договоренности нужно реализовать и получить результат», — сказал губернатор, обращаясь к министру.

Помимо этого, он нацелил главу ведомства на активную работу по обновлению школьного транспорта, сообщает пресс-служба облправительства.