После ЧП на ТЭЦ в Пензе губернатор предложил закупить передвижные котельные ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил рассмотреть возможность приобретения передвижных котельных, чтобы минимизировать риски в случае крупных аварий, подобных тем, что произошли после происшествия на ТЭЦ-1 накануне.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пару таких котельных нам нужно приобрести, чтобы они были в качестве резерва», — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 27 января.

Он также в очередной раз призвал стимулировать оборудование модульных котельных при строительстве новых микрорайонов.

Читайте также

В Пензе оппозиция начала спекулировать на теме аварии на ТЭЦ-1

«Они оправдывают себя. Люди за подачу тепла и горячей воды платят меньше», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по последним данным, без тепла в Пензе остаются 225 жилых домов, несколько школ и детсадов.

По словам главы городской администрации Виктора Кувайцева, власти Самары выразили готовность предоставить передвижные котельные, которых в Пензе на данный момент нет. Также свою помощь предложили власти Саратова.