Самара в случае необходимости предоставит Пензе мобильные котельные ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Самара предоставит Пензе передвижные модульные котельные в случае необходимости. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мэры соседних городов звонят, предлагают помощь, в том числе передвижными котельными, которые вырабатывают тепло. Они мобильные. Подключившись к нашим ЦТП [центральным тепловым пунктам], они могут локализовано обогревать один из кварталов. Мы этой помощью безусловно воспользуемся, если мы на 12.00 не будем видеть перспективу в пуске наших котельных», — сказал он в ходе брифинга в пятницу, 27 января.

Глава администрации города отметил, что в Пензе подобных котельных нет.

По словам Виктора Кувайцева, также готовность помочь Пензе выразил мэр Саратова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13.47 четверга, 26 января, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о хлопке в помещении ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. Первоначально была информация, что произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения, работавший на ТЭЦ. Других пострадавших нет.

Губернатор Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего.

На место незамедлительно прибыли представители всех экстренных служб, а также и.о. мэра Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие официальные лица.

Комментируя ЧП, в компании «Т Плюс» уточнили, что взрыва не было, а произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала организации, в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5, однако станция продолжила работать в штатном режиме.

По официальной информации, площадь обрушения кровли составила 600 кв. метров.

По данным на 9.30 пятницы, 27 января, без отопления в Пензе остается 225 домов. В трех школах и одном лицее отменены занятия, а в детских садах организована работа дежурных групп.