Девять частных домов в Пензе остается без отопления ЖКХ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Девять частных домов остается без отопления в Пензе по данным на 6.00 понедельника, 30 января.

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По информации главного управления МЧС России по Пензенской области, в зоне отключения находятся 59 человек, в том числе 10 детей. Социально значимые объекты в нее не входят.

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К настоящему моменту произведена замена 2,1 км труб диаметром 80 мм, а также 400 метров труб диаметром 25 мм. Запас труб, задвижек и кранов имеется. Резерв сформирован. Ведутся пусконаладочные работы.

В настоящее время работа аварийных бригад и спасателей ведется на двух участках. Помимо улицы Нестерова в микрорайоне Север, они трудятся на ТЭЦ-1, где производится демонтаж поврежденных конструкций кровли с параллельной установкой новых модулей теплового контура в котлотурбинном цехе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм.

Почти 500 домов остались без тепла. За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли новые повреждения на магистральных трубопроводах.

В пятницу, 27 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории региона.

В субботу, 28 января, число неотапливаемых домов сократилось сначала до 14, а затем до девяти. Все они расположены в микрорайоне Север. Было принято решение произвести замену замерзших труб.

