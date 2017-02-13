Подачу воды в дом на улице Ударной в Пензе планируется возобновить 14 февраля ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Подачу холодной воды в дом №35 на улице Ударной в Пензе, которая была приостановлена из-за утечки, планируется восстановить после обеда во вторник, 14 февраля. Об этом сообщил директор ЖЭМУП-7 Роман Павлусенко.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, утечка, из-за которой без водоснабжения также остались дом №39 и школа №48, произошла в ночь на 12 февраля в подполье квартиры, где собственники пока отсутствуют.

«В настоящее время жильцам дома организован подвоз технической воды», — сказал Роман Павлусенко.

Он отметил, что тепло на данный момент есть во всех квартирах дома №35 на улице Ударной, а предыдущие отключения были связаны с изношенностью коммуникаций.

«Коммуникации полностью пришлось заменить. При этом на время аварийных восстановительных работ дом полностью не отключали от отопления, и каждый вечер в квартирах жильцов подача теплоносителя возобновлялась», — цитирует директора ЖЭМУП-7 пресс-служба мэрии Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по данному вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций.

25 января 2017 года жильцы первого подъезда освободили свои квартиры, доступ в него был ограничен, все двери — опечатаны.

5 февраля произошло обрушение балкона одной из квартир первого подъезда. 8 февраля стало известно о начале разработки нового технического решения по усилению конструкций.

По данным администрации Пензы, в доме №35 на улице Ударной в Пензе 243 квартиры. Из них 12 — муниципальные, остальные принадлежат собственникам, многие из которых имеют другое жилье и отказываются вкладывать средства в ремонт дома.