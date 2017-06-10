Мэр призвал усилить взаимодействие с пензенцами в рамках формирования комфортной среды ЖКХ

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил представителям администраций районов Пензы и управления ЖКХ активнее взаимодействовать с населением в части реализации муниципальной программы, направленной на формирование современной городской среды, которая принята в 2017 году в рамках федерального приоритетного проекта.

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«Задача муниципалитета не принимать решения за людей, а помочь им сделать свой выбор, определить необходимые виды работ в каждом дворе», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в субботу, 10 июня.

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Виктор Кувайцев призвал не сбавлять темпы реализации программы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данном этапе проводятся аукционы по определению подрядчиков, которые будут выполнять работы, предусмотренные муниципальной программой.

Администрации районов Пензы организуют регулярные встречи с жителями, на которых обсуждаются эскизные проекты благоустройства дворовых территорий.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» была утверждена 25 мая.

Прогнозируемый объем финансирования составляет более 174 млн. рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов в рамках соответствующего приоритетного проекта — почти 154 млн. и около 19 млн. рублей. Еще 1,8 млн. рублей заложено в бюджете Пензы.

В программу включены 35 дворов и одна общественная территория — набережная реки Суры. На их благоустройство намечено направить 2/3 и 1/3 выделенных средств соответственно.