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Угрозы обрушения нерасселенных подъездов дома на улице Ударной нет — вице-мэр Пензы

13:03 | 19.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Угроза обрушения подъездов №4, №5 и №6 разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе, которые на данный момент не расселены, отсутствует. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин, ссылаясь на данные экспертизы.

Угрозы обрушения нерасселенных подъездов дома на улице Ударной нет — вице-мэр Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жилой дом представляет собой здание из двух блоков, связанных тепловым швом. Видно, что второй блок был построен позже, из более качественных материалов. В соответствии со строительными нормами, пока нет необходимости жителям этих подъездов переселяться в маневренный фонд», — сказал он.

Замглавы городской администрации подчеркнул, что, несмотря на это, возможность такая есть, и при желании люди могут воспользоваться маневренным жильем.

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По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время необходимо определить приоритетный способ расселения жильцов из первых трех подъездов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в многоквартирном четырехэтажном доме №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки, который состоит из шести подъездов, располагается 243 жилые комнаты, 12 из которых — муниципальные.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.
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