Мэр призвал жителей Пензы проголосовать за территорию для благоустройства 23 марта ЖКХ

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал жителей Пензы принять участие в рейтинговом голосовании по выбору территории для благоустройства в рамках приоритетного проекта по формированию современной городской среды, которое пройдет в школах в предстоящую пятницу, 23 марта.

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«Дорогие друзья! Призываю всех, кто искренне любит свой город, хочет, чтобы Пенза стала еще более красивой и благоустроенной, кто заботится о лучшем будущем своих детей и внуков, проявить активную гражданскую позицию, которая всегда была присуща пензенцам и выбрать общественную территорию для благоустройства», — сказал глава городской администрации.

Он напомнил, что выбирать предстоит среди пяти объектов — это набережная реки Суры, площадь имени В.И. Ленина, сквер вблизи дворца единоборств «Воейков», Соборная площадь и территория детсада №96 на улице Набережной реки Мойки.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2018 году в первую очередь, будет организовано в семи городах области — в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске в период по 23 марта.

В Пензе принять участие в нем смогут жители города в возрасте от 14 лет при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Каждый участник сможет выбрать от одной до трех территорий, которые, по его мнению, следует благоустроить в текущем году.

Итоги голосования будут установлены не позднее 5 дней со дня его проведения.