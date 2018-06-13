Алексей Михайлов назвал предварительную причину взрыва газа в жилом доме в Пензе ЖКХ

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Воспламенение газовоздушной смеси в результате воздействия источника зажигания, по предварительным данным, стало причиной взрыва, который произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного дома №27 на улице Крупской в Пензе. Об этом сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов.

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«Хозяйка жилища — женщина 1977 года рождения — на момент взрыва в квартире отсутствовала. Об утечке газа она знала, визит газовщика запланировала на 13 июня, полагая, что ничего страшного не произойдет», — отметил он в ходе заседания постоянной комиссии по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности гордумы в среду, 13 июня.

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Алексей Михайлов отметил, что в результате взрыва бытового газа были выбиты окна, двери и перегородки в квартирах №28 и №27, наблюдаются множественные трещины и смещение плит перекрытия.

«Пострадал один человек — сотрудник АО «Метан» 1948 года рождения. Он получил легкий ожог правой кисти руки», — добавил глава управления по делам ГО и ЧС.

По его словам, сотрудники главного управления МЧС России по Нижегородской области 11 июня провели исследования прочности строительных конструкций и дадут заключение в течение пяти дней.

«По состоянию на сегодня проживание приостановлено в квартирах №№ 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 и 32. Жителям предложено заселиться в маневренный фонд. Согласилась одна семья, остальные уехали к родственникам, друзьям или имеют второе жилье. В доме функционирует горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение. Газ отключен во втором подъезде. Дом был построен в 1964 году — четыре этажа, два подъезда. В нем зарегистрировано 60 человек, в том числе 10 детей», — цитирует Алексея Михайлова пресс-служба пензенской гордумы.