Жилец дома в Пензе, где взорвался газ, восстановил картину событий ЧП Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Владелец квартиры в доме №27 на улице Крупской в Пензе, соседней с той, в которой 10 июня произошел взрыв газа, Сергей Гресяк прокомментировал ИА «PenzaNews», как развивались события в вечер ЧП.

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Он пояснил, что почувствовал характерный запах, как только пришел домой.

«В 19.17 вызвали [сотрудника АО «Метан»], потом пробежался по соседям. У соседки справа спросил, она сказала, что у нее не пахнет. К другой соседке постучался. В общем, сразу было понятно, что это от нее. Домой зашел, в 19.38 позвонил [в газовую службу] еще раз и попросил приехать побыстрее», — сказал собеседник агентства.

Сергей Гресяк уточнил, что работник АО «Метан» приехал около 19.50 и после проведения замеров подтвердил утечку.

«Он начал стучаться к соседке. Я сказал, что ее дома нет, и поднялся наверх, на четвертый этаж, спросить ее номер телефона. В этот момент как раз произошел взрыв», — добавил жилец дома.

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Он пояснил, что в его квартире в тот момент была жена, получившая в результате порезы, и 1,5-годовалый ребенок, который находился в дальней комнате и не пострадал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

По предварительным данным, взрыв произошел, когда специалист АО «Метан» был на пороге квартиры, то есть до начала работ. Мужчина был госпитализирован и прооперирован.

В связи с ЧП в Пензе введен режим повышенной готовности. Намечен план по ремонту здания. Часть квартир из-за случившегося решено расселить.