Массовый митинг против свалки прошел в Земетчино на фоне «мусорной реформы» ЖКХ

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Около 1 тыс. человек, по оценке движения «Левый фронт», приняли участие митинге против ввоза в рабочий поселок Земетчино твердых коммунальных отходов (ТКО) из других муниципальных образований западной зоны Пензенской области в рамках так называемой «мусорной реформы».

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Собравшиеся держали в руках плакаты с лозунгами «Нет свалке! Дайте нам дышать!», «Люди важнее прибыли!», «Земетчино не помойка!», «Нам нужен чистый воздух, а не свалка!», «Щеглов, привези своих детей! Пусть здесь дышат!»

Также были плакаты, которые не связаны с темой складирования отходов: «Реформаторы, ищите деньги в своих карманах!», «Мы требуем увеличения пенсий, а не пенсионного возраста!», «Пенсионный возраст повысили, а работой обеспечите?»

На претензии протестующих попытался ответить глава администрации Земетчинского района Юрий Щеглов, который до осени 2017 года работал директором пензенской школы №58.

«Я хочу сказать о том, что проблем много, конечно, много. Вот здесь вот затронуто было, что […] дети у меня живут в элитном поселке. Это неправда. Дети там не живут. Я всю жизнь прожил вот так же в доме частном — в 50 кв. метрах — со своей семьей. Сейчас, да, когда меня «снесли» 4 года назад, есть такой район в Пензе — Бугровка, […] мне дали двухкомнатную квартиру, я ее продал и построил дом, но дом, который 80 кв. метров и семь соток земли. Я думаю, что здесь, в Земетчино, наверное, все имеют семь соток земли и дом 80 кв. метров. [...] Дети у меня живут в городе, не в поселке — на Антонова двухкомнатная квартира и на Пушкина трехкомнатная квартира», — начал он издалека.

Юрий Щеглов добавил, что он «всю жизнь проработал в образовании», а «миллионов там не заработаешь».

Возвращаясь к основной теме митинга, глава районной администрации напомнил, что запущена соответствующая государственная программа.

«И это президент [России Владимир Путин] инициатор, и это закон вышел, чтобы построили заводы по утилизации, но, понимаете, что нельзя сразу сделать в один день все эти дела», — отметил он.

Чиновник заверил собравшихся, что «решения по свалке нет».

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«Я не думаю, что, как сказано здесь, семь районов [будут свозить мусор в Земетчино]. У нас и в Пачелме в нашей [западной] зоне есть лицензия на это. И в Пачелму тоже повезут. Пачелма там будет, и Ломов там будет. […] Нет решения, что сюда будут возить», — сказал Юрий Щеглов.

На это возразил координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин.

«Пусть он говорит о том, что решения нет, это неправда. Решение уже принято. […] Вот эти четыре зоны уже поделены, везде уже прошел тендер, распределены все компании, готов план. С 1 января [2019 года], ну, может быть, не с первого, конечно, начнут возить мусор сюда. Выходить потом, когда уже начнут этот мусор возить, смысла нет», — пояснил он, призвав жителей не допустить увеличения свалки в Земетчино.