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В Пензенской области обсуждается возможность изменения схемы обращения с ТКО

14:50 | 22.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Возможность изменения территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рассматривается в Пензенской области для упрощения транспортировки мусора до мест обработки и захоронения на полигонах.

В Пензенской области обсуждается возможность изменения схемы обращения с ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, в ходе еженедельного совещания представителям районных администраций было предложено совместно с региональными операторами рассмотреть возможность строительства мусороперегрузочных станций, новых полигонов захоронения отходов и модернизации имеющихся.

Данные изменения необходимы для уменьшения нагрузки на предусмотренные в территориальной схеме площадки для ТКО и уменьшения транспортного плеча для мусоровывозящих организаций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области регоператоры по обращению с ТКО определены во всех четырех зонах.

В восточной и западной этот статус присвоен компании «Экопром» (входит в ГК «Мехуборка»), в южной — фирме «Вторма+», в северной — ООО «Управление благоустройства и очистки».

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