Мэр Пензы выехал в Первомайский район по обращениям граждан ЖКХ

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев совершил рабочий выезд в Первомайский район в связи с поступившими ранее обращениями жителей.

Фото: Penza-gorod.ru

В числе объектов, которые он посетил, оказался дом №20 на улице Ново-Тамбовской, который, по данным городской администрации, был построен в 1956 году, а признан аварийным — в середине 2017-го, в связи с чем в новую программу расселения ветхого фонда на 2019–2025 годы не вошел.

В ходе общения с мэром некоторые жители пояснили, что, в отличие от других, они не имеют претензий к состоянию дома и не хотели бы переезжать в другое место в ближайшее время. Вместе с тем была отмечена необходимость проведения ремонта кровли.

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«В доме есть муниципальные помещения, поэтому мы также должны принять участие в этих работах», — прокомментировал Виктор Кувайцев.

Он поручил проработать данный вопрос представителям департамента ЖКХ Пензы.

Затем мэр посетил дом №119 на улице Краснова, в котором тоже есть муниципальные помещения.

«Некоторые из квартир в настоящее время свободны. Следует проверить их состояние, привести в порядок. Муниципальная недвижимость должна использоваться эффективно», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.