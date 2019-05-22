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Водоснабжение в Пензе восстановлено в полном объеме — мэрия

09:05 | 22.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Водоснабжение жилых домов и социально значимых объектов, которое было приостановлено в ряде районов Пензы с 8.00 вторника, 21 мая, полностью восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Водоснабжение в Пензе восстановлено в полном объеме — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По сведениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, сотрудники ООО «Горводоканал» завершили проведение ремонтных работ в среду, 22 мая, в 1.30. В 3.00 минут холодное водоснабжение было восстановлено в полном объеме», — уточнили в администрации Пензы.

Как поясняется на сайте «Горводоканала», специалисты выполнили работы на участке, связывающем насосные станции водопровода «Старая Подгорная» и «Третий подъем», где коммуникации прослужили более 50 лет вместо положенных 25.

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