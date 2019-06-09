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Мэр Пензы призвал убрать с мусорных площадок ветки и траву

10:45 | 09.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил оперативно убрать с контейнерных площадок все, что может легко загореться, в связи с введением особого противопожарного режима.

Мэр Пензы призвал убрать с мусорных площадок ветки и траву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задача […] — убрать все легковоспламенимое на контейнерных площадках и в местах скопления мусора. Трава, сухие ветки, бесхозные вещи чаще всего становятся источниками возгорания», — пояснил он в ходе совещания в мэрии.

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Главам районных администраций и сотрудникам управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города мэр поставил задачу активизировать работу с населением.

«Надо проводить встречи на дачных участках, разговаривать, объяснять, что жители несут ответственность за содержание своих садоводческих территорий», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», особый противопожарный режим второй раз за сезон введен на территории Пензы с субботы, 8 июня. В числе установленных им ограничений — сжигание травы и веток.

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