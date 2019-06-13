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Дорожное покрытие у «Олимпа» в Пензе планируется восстановить к вечеру

13:44 | 13.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Новый асфальт планируется уложить к вечеру четверга, 13 июня, на участке дороги на проспекте Строителей в Пензе неподалеку от торгового центра «Олимп», где после проведенных ранее ремонтных работ произошла незначительная просадка покрытия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

Дорожное покрытие у «Олимпа» в Пензе планируется восстановить к вечеру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данный отрезок пути будет полностью открыт для движения автотранспорта», — пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что рабочие трудятся в усиленном режиме.

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«Руководство организации приносит пензенцам свои извинения за временные неудобства», — отметила Мария Асельдерова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце апреля на проспекте Строителей в Пензе произошел провал грунта на проезжей части, причиной которого стало повреждение коллектора. Спустя примерно сутки ремонтные работы были завершены.

Однако вскоре на данном участке вновь виднелась глубокая яма. Впоследствии место коммунальной аварии засыпали щебнем, а спустя некоторое время рабочие уложили асфальт. Утром 13 июня он был демонтирован.

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