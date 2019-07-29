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В Пензенской области для многодетных семей введена льгота на вывоз ТКО

17:16 | 29.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пензенской области начали предоставлять многодетным семьям, проживающим в частных домах, льготу по оплате услуг за вывоз мусора. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного Минтруда.

В Пензенской области для многодетных семей введена льгота на вывоз ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Семьи освобождены от оплаты услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, начисляемых за третьих и последующих детей», — пояснили в ведомстве, уточнив, что данная мера социальной поддержки предоставляется с 1 июля 2019 года.

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В пресс-службе добавили, что оформление льготы осуществляется по заявительному принципу — для этого необходимо обратиться к регоператору с паспортом, свидетельствами о рождении детей и документами, подтверждающими регистрацию по месту жительства.

«В Пензенской области проживают 5 тыс. 647 семей, имеющих трех и более детей. По состоянию на 29 июля с заявлениями к региональным операторам обратились 352 многодетные семьи», — сказали в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», территория Пензенской области в рамках «мусорной реформы» поделена на четыре зоны, за каждой из которых закреплен регоператор по обращению с ТКО: в западной и восточной — ООО «Экопром», в северной — ООО «Управление благоустройства и очистки», в южной — ООО «Вторма+».

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