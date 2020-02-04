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В Кузнецке за год расселят пять аварийных домов

13:26 | 04.02.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 4 февраля 2020. PenzaNews. Пять аварийных многоквартирных домов планируется расселить в Кузнецке Пензенской области в 2020 году.

В Кузнецке за год расселят пять аварийных домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, речь идет о зданиях общей площадью 1 тыс. 586 кв. метров по адресам: улица Ленина, 250, улица Сызранская, 148, улица Рабочая, 298, улица Фабричная, 62/2, улица Калинина, 130, в которых живут 98 человек.

«Стоимость расселения составит 57,5 млн. рублей», — уточнили в мэрии.

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В пресс-службе добавили, что в 2019 году на эти цели было направлено 57,4 млн. рублей, расселены 40 семей из пяти аварийных домов по адресам: улица Жилой дом железной дороги 830 км, 31, улица Белинского, 66, улица Чапаева, 1А, улица Жилой дом железной дороги 832 км, 20, улица Калинина, 170Б общей площадью более 1 тыс. 320 кв. метров.

«Квартиры для переселенцев приобретены в домах-новостройках», — напомнили в администрации Кузнецка.

В мэрии отметили, что в период с 2008 по 2017 годы в Кузнецке расселено 26 аварийных домов, новое жилье получили 740 человек.

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