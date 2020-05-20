Работы по перекладке теплосетей в Пензе начаты на трех участках — «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Работы по перекладке теплосетей начаты в Пензе на трех участках из семи, включенных в 2020 году в инвестиционную программу. Об этом сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

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«Это улицы Крупской и Нахимова, это [улица] Ново-Черкасская, это набережная [реки Суры]», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Сергей Мишанин напомнил, что общая протяженность семи участков составляет 5 км, а сумма затрат в рамках инвестпрограммы оценивается в 250 млн. рублей.

Главный инженер филиала добавил, что еще около 100 млн. рублей планируется потратить по ремонтной программе на устранение дефектов, выявленных в ходе температурных и гидравлических испытаний.

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«Дефектов много. Соответственно, они требуют оперативного вмешательства», — отметил он.

По словам Сергея Мишанина, в источники генерации — ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельную «Арбеково» — компания намерена вложить примерно 200 млн. рублей.

Он пояснил, что основной объем работ будет проведен на ТЭЦ-1.

«На станции ремонтная кампания началась чуть раньше окончания отопительного периода. Имеющийся резерв энергетического оборудования [...] нам позволяет это сделать. Уже подходит к завершению средний ремонт, и с 8 июня начнется капитальный ремонт: это две наиболее мощные по производительности турбины станции, которые входят в целевой состав; это оборудование, которое наиболее эффективно, наиболее экономично и имеет наибольшую наработку в часах и в течение года, и в отопительный период в том числе. В дальнейшем в планах капитальный ремонт одного из котлоагрегатов станции и двух дымовых труб — первой и третьей», — сказал главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

Кроме того, Сергей Мишанин обратил внимание на то, что намечен текущий ремонт вспомогательного и основного энергетического оборудования.