УКС Пензы заключит со «Строй-Партнером» контракт на строительство еще трех домов ЖКХ

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Муниципальный контракт на сумму около 302 млн. рублей на строительство трех домов для переселения граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского в Пензе, будет заключен с ООО «Строй-Партнер». Об этом говорится в протоколе единой комиссии муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Пензы», проводившего аукцион по определению подрядчика.

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В нем отмечается, что заявка данной организации оказалась единственной. Она признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

«Заключить муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» [...] по начальной (максимальной) цене контракта 301 млн. 924 тыс. 740 рублей», — сказано в протоколе.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов города, области, а также из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Дата завершения работ по контракту — 15 ноября 2021 года.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, в трех домах будет 242 квартиры.

Один из домов — 7-этажный. Предполагается, что в нем будет располагаться 17 квартир: 13 двухкомнатных, три трехкомнатные, а также одна четырехкомнатная.

В другом доме переменной этажности будет находиться 207 однокомнатных квартир.

В третьем доме, который будет иметь 7 этажей, намечено разместить 18 квартир: 13 двухкомнатных и пять трехкомнатных.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого с ООО «Строй-Партнер» уже был заключен контракт на строительство двух домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского в Пензе. Его подписание состоялось 29 декабря 2019 года.

Один из домов рассчитан на 129 квартир, другой — на 123.

Изначально цена контракта составляла более 332 млн. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением от 13 ноября она выросла до 362 млн. 62 тыс. 107 рублей.

Завершить работы предполагалось до 30 октября. Однако допсоглашением от 21 октября срок был перенесен на 20 декабря 2020 года.