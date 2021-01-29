В Пензе намечено организовать видеонаблюдение за контейнерными площадками ЖКХ

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Пилотный проект по организации круглосуточного видеонаблюдения за контейнерными площадками, расположенными на муниципальных земельных участках, намечено реализовать в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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В нем отмечается, что данная мера позволит усилить контроль за состоянием мусорных площадок и сократить транспортные затраты при осуществлении мониторинга.

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«Также видеокамеры помогут регоператору проанализировать данные о накоплении мусорных баков и оптимизировать маршрут движения мусоровозов», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что несколько провайдеров предложили подключиться к реализации проекта: они представили используемые системы видеонаблюдения и поделились полученным в других городах опытом.

«В настоящее время компаниями установлено четыре видеокамеры на наиболее проблемных площадках для сбора ТКО, расположенных на территории Октябрьского, Ленинского и Первомайского районов города Пензы», — уточняется в тексте.