В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Мельниченко и Миллера ЖКХ

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера состоялась в Санкт-Петербурге в среду, 8 декабря.

Фото: Gazprom.ru

Как отмечается в сообщении управления информации ПАО «Газпром», стороны обсудили ход и перспективы развития сотрудничества.

«Особое внимание было уделено реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Отмечено, что в 2021 году «Газпром» построил газопровод-связку между двумя газораспределительными станциями (ГРС) в городе Кузнецке и два межпоселковых газопровода — к селу Средняя Елюзань Городищенского района и площадкам птицеводческого комплекса в Мокшанском районе. В результате повышена надежность газоснабжения действующих потребителей в Кузнецке. Созданы условия для подключения к сетевому газу 1 тыс. новых домовладений в Городищенском районе и увеличения производственных мощностей сельхозпредприятия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что одновременно ведется сбор заявок потребителей для догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.

«В настоящее время получено около 3 тыс. обращений. Более 300 из них выполнены», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что стороны затронули еще одно направление взаимодействия — использование высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции региональных предприятий в интересах «Газпрома».

«К настоящему времени образцы продукции семи компаний прошли сертификацию и включены в единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению в «Газпроме», — говорится в пресс-релизе.

В нем также подчеркивается, что на встрече была отмечена необходимость принятия правительством Пензенской области мер по укреплению платежной дисциплины потребителей и погашению накопленной просроченной задолженности за поставленный газ.