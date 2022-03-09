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Перебоев с теплоснабжением после ЧП на предприятии в Пензе нет — мэрия

12:45 | 09.03.2022 | ЖКХ

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Разгерметизация резервуара с битумом на объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе, в результате чего два человека погибли, еще восемь были госпитализированы, не сказалась на работе котельной и подаче теплоносителя жителям города. Это следует из сообщения пресс-службы мэрии.

Перебоев с теплоснабжением после ЧП на предприятии в Пензе нет — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оборудование котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» не пострадало в связи с разгерметизацией резервуара для хранения битума на улице Антонова, 3», — говорится в тексте.

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В нем добавляется, что теплоноситель подается потребителям в полном объеме.

По информации управления Роспотребнадзора по Пензенской области, на месте разлива работает санитарно-эпидемиологическая группа, которая обследует территорию и произведет отбор проб.

Кроме того, на месте ЧП работают следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СКР по Пензенской области.

Они проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего.

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