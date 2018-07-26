В Хакасии найдено тело туристки с перевернувшегося катамарана Происшествия

Абакан, 26 июля 2018. PenzaNews. Одна из женщин, которая в числе шестерых жителей Пензы и Москвы сплавлялась в Таштыпском районе Хакасии на катамаране, перевернувшемся в таежной реке Она, найдена мертвой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня с помощью вертолетного облета была обнаружена погибшая женщина», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что вторая туристка пока числится пропавшей без вести, ее продолжит искать наземная группировка спасателей с использованием судна на воздушной подушке.

«Отправляясь по большой воде в такое экстремальное путешествие, туристы не удосужились зарегистрироваться у спасателей. Это привело к увеличению времени реагирования на происшествие», — отметили в управлении МЧС.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на катамаране, который перевернулся на реке Она, передвигались шестеро туристов из Москвы и Пензы, в том числе двое несовершеннолетних.

Одному из них удалось выбраться из воды и спустя два дня проинформировать экстренные службы о случившемся. По факту опрокидывания катамарана организована доследственная проверка.

Впоследствии были обнаружены еще три члена тургруппы — мужчина и двое детей. Они самостоятельно смогли выйти на автодорогу «Абаза — Ак-Довурак» к абазинскому дорожно-строительному управлению. Их состояние оценивается как удовлетворительное.