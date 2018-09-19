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Участники драки в Пензе, после которой погиб подросток, находились в группе риска

09:20 | 19.09.2018 | Происшествия

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Все участники драки в Пензе, в результате которой погиб 16-летний студент одного из колледжей, входили в группу риска. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Участники драки в Пензе, после которой погиб подросток, находились в группе риска

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Несмотря на организованную внеурочную занятость подростков, отсутствовал должный контроль за занятостью в вечернее время со стороны родителей, образовательных организаций и других органов профилактики», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что один из несовершеннолетних находится под опекой.

«У участников драки выявлен низкий уровень правовой информированности о последствиях совершаемых ими необдуманных поступков», — добавили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту насильственной смерти несовершеннолетнего 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, днем 14 сентября подростки находились на улице Островского в Пензе. Между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт из-за девушки, после которого юноши мирно разошлись. Однако возникла драка между потерпевшим и приятелем обвиняемого, который затем присоединился к потасовке и ударил сверстника по голове.

Подросток после произошедшего пришел домой, а на следующий день отправился в колледж, где ему стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего.

В связи с трагедией губернатор Иван Белозерцев обратился к прокурору области Наталье Канцеровой с просьбой взять под свой контроль ход расследования уголовного дела.

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