Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в результате ДТП в Пензе Происшествия

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «Lada Granta» с символикой «Яндекс.Такси» доставлена в медицинское учреждение с травмами в результате тройного ДТП на улице Лермонтова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что авария случилась примерно в 11.40.

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«Произошло столкновение трех транспортных средств — «Volkswagen», «Lada Granta» и «Nissan», — добавили в отделе.

В Госавтоинспекции уточнили, что по данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», все три автомобили следовали со стороны улицы Ленинградской. Наиболее серьезные повреждения получила машина «Lada Granta», ехавшая последней.

В результате аварии транспортные средства блокировали одну полосу дороги, что привело к затруднению движения транспорта.