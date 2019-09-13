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Утонувший в Пензе мужчина числился пропавшим без вести

08:30 | 13.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1962 года рождения, тело которого обнаружено в реке Суре, числился пропавшим без вести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Утонувший в Пензе мужчина числился пропавшим без вести. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со слов супруги, он ушел из дома 6 сентября», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что, по предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии при утоплении.

По данному факту организована доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 сентября прохожие заметили тело человека в реке Суре в черте Пензы. На место были вызваны спасатели.

Обследовав территорию на моторных лодках, они обнаружили мертвого мужчину, извлекли его из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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