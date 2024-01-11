Пресс-служба СУ СКР по Пензенской области уточнила данные о числе погибших в ДТП с участием минивэна и грузовика Происшествия

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Пресс-служба СУ СКР по Пензенской области скорректировала данные о числе погибших в ДТП с участием минивэна и грузовика, которое произошло на 504 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе: по уточненной информации, жертвами аварии стали семь человек; ранее сообщалось о восьми погибших.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«В нижнеломовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семи человек в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, 11 января 2024 года в Нижнеломовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 7 человек, находившиеся в микроавтобусе, есть пострадавшие пассажиры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства после полудня.

«В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП», — добавляется в тексте.

По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП с участием минивэна и грузовика «Volvo» произошло на 504 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе 11 января около 3.00.

Предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

Изначально сообщалось о семи погибших и двух пострадавших. Позже пресс-служба СУ СКР по Пензенской области распространила информацию о восьми погибших, однако после полудня она была скорректирована: жертвами аварии стали семь человек.

Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош, который выезжал на место ДТП, сообщил, что в минивэне находились граждане Узбекистана.

По данным Минздрава региона, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.