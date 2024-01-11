Двое пострадавших в ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области находятся в тяжелом состоянии Происшествия

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Состояние двух пострадавших в ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области, в котором погибли семь человек, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

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«Двое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое», — приводит агентство слова представителя ведомства.

По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП с участием минивэна и грузовика «Volvo» произошло на 504 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе 11 января около 3.00.

Предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

Изначально сообщалось о семи погибших и двух пострадавших. Позже пресс-служба СУ СКР по Пензенской области распространила информацию о восьми погибших, однако после полудня она была уточнена: жертвами аварии стали семь человек.

Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош, который выезжал на место ДТП, сообщил, что в минивэне находились граждане Узбекистана.

По данным Минздрава региона, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.