Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту гибели семи человек в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели семи человек в ДТП с минивэном и грузовиком, которое произошло на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области.

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«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ по Пензенской области Игнатенкову В.В. доложить о расследовании уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП с участием минивэна и грузовика «Volvo» произошло на 504 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе 11 января около 3.00.

Предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

Изначально сообщалось о семи погибших и двух пострадавших. Позже пресс-служба СУ СКР по Пензенской области распространила информацию о восьми погибших, однако после полудня она была уточнена: жертвами аварии стали семь человек.

Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош, который выезжал на место ДТП, сообщил, что в минивэне находились граждане Узбекистана.

По данным Минздрава Пензенской области, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.