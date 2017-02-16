Основатель сервиса CallbackKILLER поделился секретами успешного предпринимательства Связь и ИТ

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Упорный ежедневный труд является необходимым условием успешной предпринимательской деятельности. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал основатель сервиса обратного звонка CallbackKILLER Алексей Молчанов, посетивший Пензу в качестве спикера межрегиональной конференции по продвижению компаний в Интернете.

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«Каждый день просто нужно всю интеллектуальную энергию, которая есть, направлять на свой бизнес. Секретов вообще больше никаких — просто выходить и работать», — сказал собеседник агентства.

Важным элементом продуктивной работы основатель сервиса CallbackKILLER назвал полную отдачу своему делу.

«Надо жить этим. Каждому свое. […] Предприниматель должен все время думать о своем бизнесе. Это интеллектуальная работа, которую надо просто каждый день делать. Тогда стопроцентно все получится», — добавил он.

Алексей Молчанов отметил, что также нельзя сбрасывать со счетов предрасположенность к предпринимательской деятельности.

«Я думаю, это кому-то дано, а кому-то нет. Безусловно, если есть задатки, но их не развивают, то ничего не получится», — уточнил собеседник агентства.

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Для развития полезных качеств он посоветовал ежедневно заниматься своим бизнесом и получать как можно больше информации извне.

«Отличие предпринимателя […] в том, что он постоянно находится в поиске, постоянно изучает новые вещи, накапливает опыт и какие-то новые решения генерирует. По сути, все наши сервисы — это продукт того, что мы создаем на основе прошлого опыта», — сказал Алексей Молчанов.

Он добавил, что результат появляется за счет концентрированного опыта, а не использования чужих идей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», межрегиональная конференция по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса», а также приглашенных докладчиков из Москвы и Санкт-Петербурга, организована агентством цифрового маркетинга «НеВсем». Мероприятие является однодневным и проходит на базе ресторан-холла «Frau Gross» в Пензе в четверг, 16 февраля.

В качестве слушателей на конференцию зарегистрировались около 200 человек.

С докладами выступят семь спикеров — владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB Илья Исерсон, директор по маркетингу eLama.ru Александра Литманович, основатель сервиса обратного звонка CallbackKILLER Алексей Молчанов, совладелец компании «Честное авто» Евгений Букин, главный редактор интернет-издания Shopolog.ru Игорь Назаров, менеджер по работе с клиентами компании «Яндекс» Наталья Пономаренко и владелец дизайн-студии Сергей Скоморохов.