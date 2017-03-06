Пензенская ассоциация разработчиков программного обеспечения зарегистрирована как юрлицо Связь и ИТ

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, начало созданию которой было положено 9 лет назад, зарегистрирована в качестве юридического лица.

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Согласно сведениям, размещенным в едином государственном реестре юрлиц, ассоциация «Секон» («Secon») будет располагаться по адресу: Пенза, улица Центральная, 1В.

Ее президентом является руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин, исполнительным директором — Евгения Сотина.

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Учредителями числятся две организации — ООО «Кодинсайд» и АО «Оператор электронного правительства».

Основным видом деятельности ассоциации выбрана организация конференций и выставок.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Максим Семенкин, официальная регистрация юридического лица откроет дополнительные возможности для развития ассоциации, которая ведет активную деятельность на территории региона.

Ассоциация разработчиков программного обеспечения с самого начала своего существования объединила в Пензе представителей отрасли с целью решения задач по повышению профессионального уровня местных IT-специалистов. Инициатором создания выступила компания HeadHunter и ее пензенский офис разработки во главе с Максимом Семенкиным.

Наиболее крупным мероприятием, организованным при содействии компаний, впоследствии вошедших в состав ассоциации, стала конференция разработчиков программного обеспечения «Secon» (Software Engineering Conference). Впервые она состоялась в апреле 2007 года. Затем дважды мероприятие проводилось в ноябре — в 2007 и 2008 годах. В 2009–2011 годах по объективным причинам был сделан перерыв, после чего конференция стало ежегодной: в 2012-м в ней приняли участие более 180 человек.

В 2013 году мероприятие, прошедшее при поддержке правительства Пензенской области, объединило около 500 человек на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В 2014 году к его проведению подключился «Центр кластерного развития». Конференция состоялась в технопарке высоких технологий «Рамеев».

В 2015 году мероприятие было организовано на базе Пензенского государственного университета.

В 2016 году конференция «Secon» получилась самой масштабной по сравнению с предыдущими годами — ее мероприятия проходили сразу на нескольких этажах областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, а участниками стали более 700 человек.

В 2017 году конференция разработчиков ПО в Пензе впервые пройдет в двухдневном формате.

На данный момент ассоциация «Secon» объединяет восемь компаний — «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.»